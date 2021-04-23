Брно, Чехия, , 10:36 — REGNUM Стены у входа на территорию генерального консульства России в городе Брно, находящегося на юго-востоке Чехии, были облиты неизвестными в ночь на 23 апреля кетчупом. Об этом 23 апреля рассказал журналистам представитель местной полиции Павел Шваб.

«Ночью кто-то облил кетчупом стены генерального консульства России в Брно», — заявил Шваб.

Также он добавил, что в результате данного инцидента полиция начала расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу.

Отметим, 18 апреля полиция Чехии заявила о задержании в Праге семи человек, обливших кетчупом стены, окружающие территорию посольства РФ. Задержанные заявили, что кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрывах складов боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны, в которых в Праге ранее обвинили Россию. При этом чешской стороной не было предоставлено никаких убедительных доказательств этого, и опровержения российской стороны.