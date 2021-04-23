Шиловский район, , 10:38 — REGNUM Иск о взыскании более 200 тысяч рублей с выпускницы медицинского вуза направил в суд Шиловский межрайонный медицинский центр Рязанской области. Со студенткой был заключён договор о целевом обучении, но она не устроилась работать по специальности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Шиловского районного суда.

Студентка по договору должна была пройти обучение, сдать государственную итоговую аттестацию и заключить трудовой договор не позднее чем через три дня со дня получения документа об образовании. Выпускнице также предстояло не менее пяти лет отработать Шиловском ММЦ. Однако рязанка не исполнила обязательств по трудоустройству, и более того, направила уведомление районной больнице о расторжении договора о целевом обучении — потому что в медучреждении «не было свободной должности, о чем ей было сообщено в телефонном разговоре».

По версии истца, выпускница не обращалась с письменным заявлением о вакантных должностях. Поэтому Шиловский ММЦ просит взыскать с неё деньги, перечисленные за период обучения, штраф и расходы по оплате госпошлины — в общей сложности 221 360 рублей.

Иск принят к производству в суде.