Москва, 23 апреля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Законопроект о размере государственной социальной стипендии внесла в Госдуму депутат от «Единой России» Светлана Бессараб, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

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Предлагается установить право на государственную социальную стипендию одиноким беременным женщинам-студентам и одиноким матерям-студентам, воспитывающим ребёнка до достижения им возраста трёх лет, но не более срока обучения, в случае если они не получают государственную социальную помощь.

Кроме этого, предлагается установить её в размере не ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения.

В настоящее время в соответствии с постановлением правительства РФ размер государственной социальной стипендии составляет 809 рублей для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, и 2227 рублей для студентов, обучающихся по программе высшего профессионального образования.

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