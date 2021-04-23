Ижевск, , 10:33 — REGNUM В отношении 31-летнего жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья»). Об этом сообщает пресс-служб следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, полицейский прибыл в один из домов Первомайского района для проверки сообщения о преступлении. В подъезде дома к нему обратилась девушка, сообщив, что в ее квартире находится избивший ее бывший супруг, он угрожает убийством.

Полицейский в ходе диалога потребовал от бывшего супруга женщины прекратить агрессивные действия. Однако мужчина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, ударил правоохранителя в лицо, схватил за шею и начал душить. После этого злоумышленник был задержан и отправлен под стражу.

Уточняется, что ранее мужчина уже был осужден за применение насилия в отношении полицейских. В настоящее время проводится все мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

«Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области осуждён на шесть лет лишения свободы 42-летний житель Москвы за применение насилия к сотруднику полиции. В августе 2020 года в одном из садоводческих товариществ Малоярославецкого района участковый уполномоченный полиции проверял сообщение о нарушении общественного порядка со стороны подсудимого. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно схвати сотрудника полиции за руку и и три раза ударов головой в лицо. В результате нападения у участкового медиками был зафиксирован закрытый перелом костей носа.

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