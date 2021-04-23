Нур-Султан, , 10:32 — REGNUM Вакцину от коронавируса получили 20% личного состава вооруженных сил Казахстана. Об этом 23 апреля заявил министр обороны республики Нурлан Ермекбаев, сообщили в пресс-службе президента республики.

23 апреля казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев принял главу оборонного ведомства, который представил отчет о деятельность министерства за первый квартал 2021 года.

Собеседники обсудили также меры противодействия коронавирусу. Ермекбаев отметил, что минобороны Казахстана запустило лаборатории в Алма-Ате и Нур-Султане, а также мобильные госпитали в Актау и Семипалатинске.

Глава минобороны также сообщил о международном сотрудничестве, оснащении армии и о разработке концепции вооруженных сил Казахстана.

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