Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM В небе над Ростовской областью жители заметили странное свечение. В сети появились фотоснимки и видеоролик, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. Авторы утверждают, что они появились ночью в виде ярких шаров.

«Было две вспышки и мигание огней, как у самолёта. Кто ещё видел? Не знаете, что это могло быть?» —спросила участников паблика «Ростов Главный» читательница.

По некоторым данным, яркие огни видели жители Батайска, Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога. Как предполагают авторы телеграм-канала Don Mash, это мог быть запуск ракеты, космический мусор или отголоски военных учений.