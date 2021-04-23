Новосибирск, 23 апреля 2021, 10:30 — REGNUM В Новосибирскую область в начале мая приедет генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает интернет-издание «Континент Сибирь».
По данным СМИ, генпрокурора РФ ждут в Новосибирске 3 мая. По официально не подтверждённым данным, Краснов встретится с предпринимателями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд продлил срок содержания под стражей бывшего прокурора города Дениса Ференца до 23 мая 2021 года.
Ференец был задержан 23 ноября 2020 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
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