Новосибирск, , 10:30 — REGNUM В Новосибирскую область в начале мая приедет генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает интернет-издание «Континент Сибирь».

По данным СМИ, генпрокурора РФ ждут в Новосибирске 3 мая. По официально не подтверждённым данным, Краснов встретится с предпринимателями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд продлил срок содержания под стражей бывшего прокурора города Дениса Ференца до 23 мая 2021 года.

Ференец был задержан 23 ноября 2020 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

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