23 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Власти Приморья решили отменить региональный закон о поддержке граждан, пострадавших в результате разрушительного тайфуна «Гони» в 2015 году. А вот аналогичный закон от 2016 года ещё продолжает действовать — компенсацию за потерю жилья после тайфуна «Лайнорок» получили до сих пор не все. Эта новость вызвала бурную реакцию приморцев в соцсетях.

Валерия Иванова, , 12:27 — REGNUM Приморье практически ежегодно подвергается разрушительным природным катаклизмам. Тайфуны, масштабные наводнения оставляют без жилья сотни жителей. Власти реагируют, компенсации обещают, но не всегда слово подкрепляется делом.

Последствия тайфуна в Приморском крае Primorsky.ru

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Так, на очередном заседании Законодательного собрания Приморья депутаты признали утратившим силу региональный закон о поддержке граждан, пострадавших в результате разрушительного тайфуна «Гони» в 2015 году. А вот аналогичный закон от 2016 года ещё продолжает действовать — компенсацию за потерю жилья после тайфуна «Лайнорок» получили не все. В 2016 году от стихии пострадали 170 населённых пунктов и 15 тысяч частных домов.

После тайфуна. Приморский край Primorsky.ru

Как объяснила министр труда Светлана Красицкая, 29 человек, пострадавших в результате тайфуна «Гони», уже получили компенсацию и обеспечены жильём. На это было затрачено 1,17 млрд рублей. Теперь в законе нет необходимости, пишет dps__vl.

Подписчики под постом оставили комментарии, многие из которых негативные и эмоциональные.

«1,17 миллиарда на 29 человек? Это по 40 млн на человека?» — написала пользователь renesans47.

Светлана Красицкая Primorsky.ru

«Тоже опупел», — поддержал nozdrichkins.

«Где деньги, Зин?» — задал риторический вопрос пользователь egorova141042017.

«90% осело у чинушек, а людям копейки», — написал ohotnikzagolovami.⠀

Мало денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Люди по суду восстанавливают право на жильё — в этом году компенсацию должны получить ещё две семьи. Поэтому закон пока остаётся, в него надо внести технические правки — заменить администрацию края на правительство, департамент труда — на министерство», — пояснила министр труда Приморья.

Отреагировали на сообщение и те, кто сам столкнулся с проблемой получения компенсации. Например, один из пользователей написал, что три года пытался получить выплату.

После тайфуна. Приморский край Primorsky.ru

«Толку ноль… Везде отказ. Хотя дом признали непригодным для проживания», — написала anzhelt1.

«Обещаем переобещать обещанное», — прокомментировал ohotnik.1958.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после тайфуна «Лайнорок» предварительно объявлялось, что восстановлению не подлежат 254 жилых дома и 18 мостов, капитальный ремонт требуется для более чем 450 домов, повреждены 18 социально значимых объектов и свыше 20 тысяч гектаров сельхозугодий.