Москва, , 10:29 — REGNUM В России операционные убытки авиакомпаний по итогам 2020 года составили почти 200 млрд рублей. Об этом сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

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Как сообщили «Ведомостям» в ассоциации, совокупные убытки всех пассажирских и грузовых авиакомпаний за прошлый год оказались меньше и достигли 132,9 млрд рублей.

Такие убытки стали рекордными для отрасли, в 2018 году они составили только 50 млрд рублей, а в 2019 году — 40 млрд рублей.

Отмечается, что в прошлому году авиакомпании перевезли 69,2 млн пассажиров, это на 46% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший авиаперевозчик России с долей государства 57,34% показал существенные убытки — почти на 100 млрд рублей. Из финансовой отчётности ПАО «Аэрофлот» (РСБУ) известно, что выручка за ковидный 2020 год относительно 2019 года упала на 58,4%.

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