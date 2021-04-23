Москва, , 10:29 — REGNUM После двух дней снижения Brent попыталась развить нисходящий импульс на торгах 22 апреля, но встретила поддержку в виде двадцатидневной скользящей средней и отскочила на положительную территорию, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 23 апреля, с утра нефть сохраняет восходящий уклон, пытаясь развить бычий импульс, чтобы вернуться за пределы уровня $66 за баррель.

Черное золото отступило от недавних максимумов из-за ситуации с вирусом в Индии и Японии, а также в нескольких других странах. Растущие случаи заражения заставляют трейдеров сомневаться в благоприятных перспективах восстановления экономики и, соответственно, спроса на энергоносители.

Неопределенность относительно прогноза потребления — один из ключевых факторов, который на данном этапе препятствует росту цен.

Тем временем накануне Ливийская национальная нефтяная компания сообщила, что объем производства нефти в стране упал до 1 млн баррелей в сутки с 1,3 млн баррелей по причине бюджетного спора с Центробанком.

Причем в ближайшее время есть угроза дальнейшего падения показателей добычи. Это временный фактор поддержки рынка, который сыграл роль в текущем отскоке Brent от локальных минимумов.

Таким образом, на рынке сейчас действуют разнонаправленные факторы, включая меняющееся поведение доллара. Однако история со спросом носит более долгосрочный и фундаментальный характер и потому заслуживает особого внимания.

В ближайшей перспективе цены могут предпринять более смелые попытки роста, но понижательные риски все еще сохраняются», — считает эксперт.

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