Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM Свердловский театр музыкальной комедии получил сразу две премии фестиваля «Золотая маска», сообщили в департаменте информполитики региона.

Награды получили за спектакль «Сильва» режиссёр Дмитрий Белов и дирижёр Дмитрий Волосников. Третья премия досталась новоуральскому Театру музыки, драмы и комедии «за нестандартность репертуарного мышления».

Позже в Екатеринбурге планируют показать спектакли-лауреаты и номинанты «Золотой маски».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге поставили спектакль о науке в рамках фестиваля «Кстати».

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