Ярославль, , 10:28 — REGNUM В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пристававшего к ребёнку в автобусе. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Ярославской области.

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«Следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет)», — сообщили в СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 апреля 2021 года в социальных сетях появилось видео, на котором пожилой мужчина пристаёт к маленькой девочке. Мужчина был задержан, но суд отказался его арестовывать.

«20 апреля Дзержинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в удовлетворении ходатайства помощника прокурора об избрании в отношении обвиняемого домашнего ареста», — сообщили в Ярославском областном суде.

Расследование уголовного дела продолжается.

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