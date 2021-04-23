Уфа, , 10:30 — REGNUM Медведь напал на рабочего в Башкирии. Данную информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По предварительным данным, 22 апреля двое сотрудников транспортной компании на машине ехали на базу в деревню Нагретдиново. В какой-то момент они увидели медведя и вышли из транспортного средства, чтобы его разглядеть. В результате косолапый напал на одного из мужчин. Второму рабочему удалось отогнать лесного жителя криками.

Сообщается, что пострадавший доставлен в медучреждение Уфы с переломом голени и рваными ранами. Сейчас он лежит в реанимации. Мужчина находится в сознании. Врачи оценивают его состояние здоровья как стабильно тяжелое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за год пострадали от укусов животных более 9 тысяч человек.