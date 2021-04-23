Стокгольм, , 10:34 — REGNUM Правительству Швеции необходимо объединить усилия с остальной частью Северной Европы, а также подписать новые соглашения о покупки вакцин от COVID-19 в рамках ЕС или самостоятельно. С таким заявлением выступили в комитете Риксдага по социальным вопросам. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Правительство Швеции явно приложило недостаточных усилий по закупке вакцин, действуя только через совместные закупки ЕС. Таково мнение профильного комитета Риксдага.

Вывод поддержали «Христианские демократы», «Либералы», «Умеренные» и «Шведские демократы».

Парламентское большинство считает, что в соглашениях Швеции о закупке вакцины в рамках ЕС есть недостатки, потому что поставки задерживаются, а иногда обещанных доз и вовсе нет.

В декабре 2020 года прогноз Агентства общественного здравоохранения заключался в том, что в первой половине 2021 года в Швецию поступят около 17,4 миллиона доз вакцины. В апреле 2021 прогноз ухудшился до 11 миллионов, отмечают представители партий.

Читайте ранее в этом сюжете: Läkemedelsvärlden: COVID-19 негативно влияет на здоровье роженицы и ребенка