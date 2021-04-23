Петрозаводск, , 10:31 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 63 новых носителя коронавирусной инфекции, что на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом 23 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7406,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3227,4 случая, по Северо-Западу — 5678,4», — указали в оперштабе.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 45 480 инфицированных, из них 43 443 человека выздоровели, в том числе 62 жителя были выписаны за последние сутки. От COVID-19 скончались 450 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5778 пациентов, из них 134 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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