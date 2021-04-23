Москва, , 10:25 — REGNUM Сборная России по лыжным гонкам начнёт централизованную подготовку к олимпийскому сезону в мае. Об этом 23 апреля сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«В мае уже все поедут на первые централизованные сборы, но не у всех спортсменов они будут на лыжах», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Она добавила, что разные группы спортсменов отправятся в разные места. В частности, группа Юрия Бородавко традиционно едет в Крым, а другие «сразу поедут кататься на лыжах».

На централизованную подготовку к олимпийскому сезону определены 39 спортсменов. Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ФЛГР удовлетворительно оценила выступление российских лыжников