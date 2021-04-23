Оренбург, 23 апреля 2021, 10:25 — REGNUM В Оренбурге отменили субботник, который был запланирован на 24 апреля. Причиной стал неблагоприятный прогноз погоды, сообщает 23 апреля пресс-служба мэрии.
Проведение субботника переносится на более поздний срок. Дату администрация объявит дополнительно.
Напомним, в областном центре с 5 апреля проходит месячник благоустройства. Ранее заявлялось, что 24 апреля состоится общегородской субботник, 30 апреля — окружные субботники.
Стоит отметить, в городе резко похолодало с 19 апреля. Согласно метеопрогнозу, в ближайшую неделю сохранится дождливая и ветреная погода.
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