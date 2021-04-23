Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM Причиной смертельного пожара в частном доме на улице Литвинова в Ростове-на-Дону стало неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 23 апреля.

По уточнённым данным, в результате пожара погибли женщина 1957 года рождения и мужчина, возраст которого устанавливается.

Напомним, огонь в доме вспыхнул примерно в 23:30 мск 22 апреля. Пожар был локализован на площади 30 кв. метров. Около 45 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания.

На месте происшествия работали 26 человек и семь единиц техники.

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