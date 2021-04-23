Анкара, , 10:28 — REGNUM Выборы президента Сирии, которые намечены на 26 мая текущего года, не могут считаться международным сообществом легитимными. Такое мнение 23 апреля высказал официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич, его заявление приводит пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

«Объявленные сирийским режимом (законно избранным президентом Сирии Башаром Асадом — ред.) президентские выборы на 26 мая 2021 года несовместимы с критериями дорожной карты, выдвинутой резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в заявлении.

Также в нем утверждается, что данные выборы лишили почти 7 млн сирийцев из диаспоры избирательного права, а потому, как считает Бильгич, они якобы «далеко не свободные и справедливые» и потому, по его мнению, «не могут рассматриваться международным сообществом как законные».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля артиллерия вооруженных сил Турции и подконтрольных турецкой стороне наемников обстреляла мирные селения, которые находятся на севере сирийской провинции Ракка.