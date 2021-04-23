Стокгольм, , 10:29 — REGNUM Заболевание COVID-19 во время беременности увеличивает риски для здоровья как женщины, так и ребенка. Об этом сообщается в исследовании, на котором ссылается самый старый медицинский журнал Швеции Läkemedelsvärlden.

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Считалось, что беременные женщины являются особо уязвимой группой во время эпидемий инфекционных заболеваний. Эта уязвимость связана, среди прочего, с естественными изменениями иммунной системы во время беременности.

Некоторые небольшие исследования ранее показали, что COVID-19 также представляет серьезную угрозу для здоровья беременных женщин.

Теперь это подтверждается новым обширным исследованием, проведенным в 43 клиниках в 18 странах в разных частях мира. Сама научная работа опубликована на страницах американского журнала JAMA Pediatrics.