Москва, , 10:24 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, российская валюта на утренних торгах продолжает начатое 22 апреля активное укрепление, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Рубль прибавляет ко вчерашнему росту на 1,2% еще 0,7%, вплотную приближаясь к уровню в 75,00 рублей за американский доллар.

Главной причиной такой силы рубля выступает геополитика, точнее говоря резкое ослабление ее негативного давления на российскую валюту.

Министр обороны Сергей Шойгу, объявил об отводе российских войск с юга России, а президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в «любое время» в Москве.

После этих заявлений геополитическая премия в рубле начала резко «сдуваться», собственно этот процесс продолжается и на сегодняшних торгах.

Сложно сказать, где находится курсовой уровень, на котором можно будет считать, что геополитическая премия устранена полностью.

С технической точки зрения максимальный потенциал роста российской валюты это значения 74,50−74,70 к американскому доллару и во многом, их достижение сегодня, будет зависеть от итогов заседания Банка России.

Если российский регулятор удивит рынки, подняв ставку более чем на 0,25 п.п., то тогда можно будет ожидать, что рубль реализует свой потенциал укрепления полностью», — считает эксперт.

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