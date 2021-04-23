Улан-Удэ, , 10:23 — REGNUM Синоптики прогнозируют на территории Бурятии снежные выходные. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, 24 апреля в южной половине пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

25 апреля по республике пройдут местами уже умеренные и сильные снегопады. Ветер будет достигать 15−17 метров в секунду. Температура местами опустится до 3−8 градусов мороза.

26 апреля на территории республики сохранится холодная, ветреная погода с местами обильными снегопадами. Ветер усилится до 16−22 метров в секунду, температура будет достигать 2−9 градусов ниже нуля.