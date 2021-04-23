Нижний Новгород, , 10:22 — REGNUM В Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования на железной дороге жителя региона. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР России.

По данным ведомства, грузовой поезд №2896 поздно вечером 21 апреля на 342 км вблизи железнодорожной станция Теша смертельно травмировал мужчину 1952 года рождения, который переходил железнодорожные пути.

Машинист, заметив переходившего, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В настоящее время совместно с представителями управления МВД на транспорте по ПФО проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне грузовой поезд сбил двоих человек в Екатеринбурге, которые перебегали через пути рядом с железнодорожным вокзалом города. Машинист подавал сигнал и применил торможение, но избежать наезда не получилось. Один из пострадавших скончался.

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