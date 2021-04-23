Москва, , 10:22 — REGNUM Жителей России в первой половине мая ждут две четырёхдневные рабочие недели. Об этом напомнили в Минтруде РФ.

«По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве также напомнили, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, и по этой причине продолжительность данного дня сокращается на один час.