Москва, , 10:29 — REGNUM Россия, как ожидается, останется мировым лидером по экспорту пшеницы в 2020—2021 сельскохозяйственном году. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

Сельскохозяйственным годом считается период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. По оперативным данным, в текущем сельхозгоду Россия уже поставила за рубеж 43,6 млн тонн зерновых культур против 37,1 млн тонн за тот же период годом ранее (+17,5%). Экспорт пшеницы увеличился до 34,7 млн тонн (+14,5%).

«По прогнозу, Россия сохранит лидирующие позиции по экспорту пшеницы по итогам сезона», — сообщили в министерстве ТАСС.

В 2019—2020 сельскохозяйственном году, по данным Минсельхоза, Россия поставила другим странам 41,7 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы — 33,2 млн тонн.