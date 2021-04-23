Москва, , 10:21 — REGNUM Бюджетное правило зарекомендовало себя как рабочий механизм, не нуждающийся в принципиальном обновлении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил старший преподаватель кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Козлов. Так он прокомментировал высказывание руководителя Сбербанка Германа Грефа, который считает, что бюджетное правило следует изменить и перечислять дополнительные нефтегазовые доходы в ФНБ более регулярно.

«В то же время в бюджетное правило могут и должны вноситься корректировки, позволяющие настроить его более тонко, чтобы оно лучше отвечало задачам правительства РФ, — сказал Козлов. — Предложения Грефа о сокращении периодичности перечисления дополнительных нефтегазовых доходов как раз касаются той самой тонкой настройки. В целом это позитивные предложения, так как это позволит запустить в регионы денежные средства для ускоренного восстановления и устойчивого развития экономики, не дожидаясь конца года».

Напомним, как сообщалось ранее, Греф заявил, что не видит необходимости в том, чтобы серьезно менять бюджетное правило.