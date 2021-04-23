Стокгольм, , 10:22 — REGNUM 3 мая ожидаемого послабления ограничений по коронавирусу в Швеции не произойдет. Об этом было объявлено вечером 22 апреля в ходе совместной пресс-конференции правительства и Агентства общественного здравоохранения. Несмотря на начало весеннего сезона, рестораны должны по-прежнему закрываться в 20:30. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Учитывая сохраняющийся крайне высокий уровень распространения коронавирусной инфекции в Швеции и напряженную ситуацию в системе здравоохранения, мало кто ожидал смягчение карантина. И премьер-министр Стефан Лёвен эти ожидания оправдал.

«Сейчас очень тяжело, но мы находимся уже на финишной прямой. Для нас важно держаться и бороться вместе. Все хотят знать точную дату, когда жизнь сможет вернуться в нормальное русло, но все зависит от того, насколько хорошо мы себя проявим сейчас», — заявил Лёвен.

Действующие ограничения сохранятся до 17 мая.