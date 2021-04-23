Нью-Дели, , 10:20 — REGNUM Россия предложила поставлять в Индию, где на днях был зафиксирован мировой рекорд по суточному приросту количества случаев инфицирования коронавирусом, медицинский кислород и ремдесивир — противовирусный препарат, используемый для лечения COVID-19. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.

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Скорее всего, по данным издания, импорт начнётся в ближайшие 15 дней.

Индийские больницы сообщают об уменьшении поставок кислорода из-за резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в стране. Кроме того, запасы противовирусного препарата ремдесивир также заканчиваются.

«Москва заявила, что может поставлять 300 — 400 тыс. доз ремдесивира в неделю, и это количество будет увеличено. По словам официальных лиц, в ближайшее время начнутся переговоры о доставке этого препарата, а также партий медицинского кислорода из России в Индию морским транспортом», — отмечает газета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не назначать пациентам с заболеванием COVID-19 препарат ремдесивир, насколько бы тяжело они больны ни были. По данным ВОЗ, этот препарат не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции лёгких или время для клинического улучшения.

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