Жирновский район, , 10:23 — REGNUM Новые фельдшерско-акушерские пункты начали принимать пациентов в сёлах Алешники и Вишнёвое Жирновского района Волгоградской области. В медицинских учреждениях также созданы условия для вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации региона.

Типовые ФАПы рассчитаны на приём 15 человек в смену, а в общей сложности к медучреждениям прикреплено около 700 жителей населённых пунктов. В селе Вишнёвое ранее совсем не было фельдшерско-акушерского пункта, в Алешниках построили новый ФАП взамен старого аварийного здания. Кроме медицинской помощи жители смогут провакцинироваться от COVID-19 — в пунктах установлено необходимое оборудование для хранения вакцин.

В 2021 году новые ФАПы появятся ещё в четырёх муниципальных районах, сейчас по ним ведётся разработка проектной документации.