Москва, , 10:20 — REGNUM Началась инженерная подготовка к благоустройству на проспекте Андропова и Липецкой улице в Москве, сообщил журналистам 23 апреля вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

По его словам, ведётся устройство кабельной канализации, общая протяжённость которой превысит 7 тыс. метров. Под землю будет убрано около 16 километров воздушных линий.

«Проводится обустройство современной ливневой сети, проектом предусмотрена установка 96 новых дождеприёмных колодцев», — сказал вице-мэр.

Он напомнил, что благоустройство вылетной магистрали, в которую входят улица Андропова и Липецкая улица, является одним из крупнейших проектов благоустройства 2020 и 2021 годов.