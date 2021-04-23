Москва, , 10:20 — REGNUM АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» получило многомиллионный иск от ЗАО «Электромеханический завод «Пегас» из Костромской области. Дело начнут рассматривать 3 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

ЗАО «Электромеханический завод «Пегас» обратилось с претензиями 16 апреля 2021 года. Сумма иска — 29 253 830,32 рубля. Дело 20 апреля приняла судья Бушмарина. Детали пока неизвестны.

Напомним, центр Хруничева создан в 1993 году на базе двух предприятий ракетно-космической промышленности России — машзавода им. Хруничева и конструкторского бюро «Салют». Компании центра занимаются разработкой и производством компонентов и комплектующих ракет-носителей «Протон» и «Ангара».

В январе 2021 года банкротный иск, поданный к центру Хруничева, вернули заявителю — пермской компании — без рассмотрения.