Стокгольм, , 10:23 — REGNUM В настоящее время Швеция занимает второе место по количеству выявляемых случаев заболевания COVID-19 на душу населения. Об этом со ссылкой на статистические данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Только Кипр превосходит Швецию, когда европейское надзорное ведомство представило последнюю статистику. На Кипре зарегистрировано 962 новых случая заболевания COVID-10 на 100 000 жителей за последние две недели. Далее следуют Швеция (796), Франция (694) и Хорватия (691).

Отмечается, что Венгрия вот-вот станет страной с самым низким уровнем смертности в ЕС.

В целом, согласно ведомству, наблюдаются признаки того, что третья волна в ЕС ослабевает. За последнюю неделю уровень заболевания COVID-19 снизился в 16 из 27 стран ЕС.

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