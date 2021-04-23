Ярославль, 23 апреля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославской области стартовали весенне-полевые работы, планируется засеять 273 тысячи гектаров. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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В 2020 году посевная площадь была больше. Как сообщало региональное правительство летом 2020 года, по итогам весенней кампании «посевная площадь составила почти 290 тысяч гектаров». В 2019 году, по данным «Ярославльстата», засеяно было 292,3 тысячи гектаров. Кстати, тогда региональные власти планировали засеять 320 тысяч гектаров.

В 2017 году сайт правительства Ярославской области писал о том, что: «площадь пашни в Ярославской области — свыше 720 тысяч гектаров, однако, когда Дмитрий Миронов возглавил регион, использовалось немногим более 300 тысяч». По данным Ярославсльстата, в 2016 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельхозорганизациях составляла 286,6 тыс га, в 2017 году — 288,6 тысяч га, в 2018-м — 286,1 тыс. га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в регионе был в пять раз увеличен максимальный размер субсидии на ввод в оборот земель сельхозназначения — с 375 до 2000 рублей за гектар. Уже тогда аграрии скептично оценивали эту меру поддержки. Они говорили, что распахать брошенные ранее поля гораздо дороже.

Власти же заявляли о том, что меры оказались эффективными. Данные статистики говорят об обратном — площадь пашни в Ярославской области не увеличивается, а снижается.

При этом стоит отметить, что для сельского хозяйства региона растениеводство является второстепенным из-за климатических особенностей и качества почвы. На первом месте — птицеводство и молочное животноводство, где Ярославская область стабильно демонстрирует успехи. Областные власти также не раз заявляли о намерениях развивать кролиководство, рыбоводство и пчеловодство. Но об успехах в этих сферах пока ничего неизвестно.