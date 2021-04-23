Москва, , 10:18 — REGNUM Законопроект, освобождающий от уплаты налогов с пособия по болезни или по уходу за больным ребенком, внесла в Госдуму депутат Светлана Бессараб («Единая Россия»). передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Поправки в Налоговый кодекс РФ позволяют с 1 января 2022 года освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) все виды государственных пособий, в том числе пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемого вне зависимости от того или иного страхового случая.

Возложение обязанности уплаты налога за полученное государственное пособие в связи с болезнью либо уходом за больным ребенком, представляется носящим дискриминационный характер к отношению, когда гражданин освобождается от налогообложения за полученное государственное пособие, например, по безработице, будучи здоровым и при здоровых членах семьи, отметила авторы инициативы.

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