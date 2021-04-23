Москва, , 10:17 — REGNUM Привлекает к работе самозанятых граждан каждая шестая компания в России (17%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

В основном услугами самозанятых пользуются руководители компаний в сфере строительства (25%) и информационных технологий (21%). Реже — работодатели производственной отрасли (7%).

Больше всего привлекают самозанятых граждан небольшие компании с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего — крупные организаций с численностью более 1000 работников (9%).

Опрос проведен 7−13 апреля 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 261 населенном пункте во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, число самозанятых граждан в Москве за год увеличилось в 2,4 раза.

Читайте подробнее: Самозанятыми в Москве стали уже более полумиллиона человек