Челябинск, , 10:16 — REGNUM В Челябинске 11 человек осуждены за организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает областное управление СКР.

Также в зависимости от роли некоторым вменяли легализацию денег, приобретённых преступным путём. Следователи считают, что преступная деятельность велась в 2018 — начале 2020 года. В Челябинске применялось более 100 игровых автоматов. Доход от незаконной деятельности превысил 36 млн рублей. А более 2,2 млн было направлено на погашение займов по приобретению недвижимости.

Суд назначил каждому по полтора года. Наказание считается условным.