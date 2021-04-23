Нур-Султан, , 10:16 — REGNUM Государственная компания «Казатомпром» продала китайской CGNPC 49% доли участия в добывающем предприятии «Орталык» («Центральное»), сообщили 23 апреля в пресс-службе казахстанской госкомпании.

Казахстан согласился на продажу доли при условии строительства завода по производству тепловыделяющих сборок («Ульба-ТВС») на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Кроме того, китайская госкомпания также гарантирует покупку тепловыделяющих сборок.

Договор купли-продажи предприятия «Орталык» был подписан 22 апреля. Стоимость 49-процентной доли оценивается примерно в $435 млн. Точную стоимость пакета оценит одна из четырех крупнейших консалтинговых компаний.

Документ должны одобрить уполномоченные государственные органы Казахстана и Китая. Завершение сделки ожидается до конца июня 2021 года.

Отметим, предприятие «Орталык» занимается добычей переработкой урана на месторождении «Центральный Мынкудук» в Туркестанской области Казахстана.