Пекин, 23 апреля 2021, 10:14 — REGNUM Президент Китая Си Цзиньпин заверил, что его страна будет продолжать сотрудничать с Индонезией в закупке вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
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Китай готов помочь Индонезии построить в регионе центры по производству вакцин.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Индонезия придают большое значение жизни и здоровью населения. В рамках национальной программы вакцинации Китай также прививает от коронавируса иностранных граждан, в том числе из Индонезии.
Индонезия уже получила из Китая 59,5 млн доз вакцины против коронавируса.
Глава КНР также отметил, что стороны должны продолжать поощрять проекты сотрудничества в области инфраструктуры, такие как скоростной поезд Джакарта — Бандунг.