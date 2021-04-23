Пекин, , 10:14 — REGNUM Президент Китая Си Цзиньпин заверил, что его страна будет продолжать сотрудничать с Индонезией в закупке вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Китай готов помочь Индонезии построить в регионе центры по производству вакцин.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Индонезия придают большое значение жизни и здоровью населения. В рамках национальной программы вакцинации Китай также прививает от коронавируса иностранных граждан, в том числе из Индонезии.

Индонезия уже получила из Китая 59,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Глава КНР также отметил, что стороны должны продолжать поощрять проекты сотрудничества в области инфраструктуры, такие как скоростной поезд Джакарта — Бандунг.