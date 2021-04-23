Вашингтон, 23 апреля 2021, 10:14 — REGNUM В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр Hand of Fate 2 и Alien Isolation. Об этом сообщила «Игромания».
Акция продлится до 29 апреля 2021 года. После этого геймеры получат доступ к игреIdle Champions of the Forgotten Realms.
Напомним, Epic Games Store — это сервис цифровой дистрибуции видеоигр, запущенный американской компанией Epic Games. В нём регулярно проходят бесплатные раздачи различных проектов.
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