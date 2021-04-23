Уфа, , 10:18 — REGNUM Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» пройдет в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению в текущем году мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сообщил, что федеральным штабом по празднованию Дня Победы было принято решение о переносе шествия «Бессмертного полка» на 24 июня из-за риска массового заражения коронавирусной инфекцией.

Сидякин добавил, что при этом 9 мая пройдёт всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн».

Отмечается, что 7 мая в государственном концертном зале «Башкортостан» пройдет праздничный концерт. В фойе этого концертного зала будет организована выставка из фондов Республиканского музея Боевой Славы.

9 мая в Уфе состоится торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. А на проспекте Октября будет организовано торжественное прохождение военнослужащих Уфимского гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организаций.

Сообщается, что в параде примут участие свыше 1,5 тысячи человек личного состава, современная военная техника и техника времён Великой Отечественной войны, духовой оркестр, малая авиация. Перед Русским драмтеатром будет развернута экспозиция военных машин.

На площади имени Ленина состоится праздничный концерт с участием группы «Любэ». Вечером состоится праздничный салют.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка».