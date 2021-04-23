Москва, , 10:12 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела мирных территорий Донбасса украинскими вооружёнными силами и полученных мирным жителем ранений. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

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«По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ 22 апреля 2021 года «произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке шахты «Трудовская» Петровского района города Донецка на Донбассе, в результате чего не участвующий в вооруженном конфликте 60-летний мирный житель получил ранения».

В ведомстве подчеркнули, что действия украинских военных направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-восточных территориях Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. Таким образом, ВСУ нарушили положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.