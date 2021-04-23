Москва, , 10:16 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 127,1 млн. Об этом 23 апреля сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

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«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 127,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 332 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 511 804 человека.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 21 апреля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 126 842 631.