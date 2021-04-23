Пермь, , 10:12 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми за отсутствие уборки мусорных площадок оштрафован ряд управляющих компаний. Общая сумма штрафов составила 652 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе мониторинга состояния контейнерных площадок выявлены нарушения. Ревизоры составляют административные протоколы и требуют привести прилегающую территорию мест накопления отходов в нормативное состояние.

С начала 2021 года составлено 156 протоколов об административных правонарушениях. Районная административная комиссия признала управляющие организации виновными в совершении административных правонарушений и назначила наказания в виде 49 административных штрафов.

В мэрии напомнили, что нормативное содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов, их своевременный вывоз, проведение дератизационных мероприятий в подвальных помещениях многоквартирных домов и на территории контейнерных площадок является обязанностью управляющих организаций.