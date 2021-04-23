Москва, , 10:16 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota запатентовал в России кроссовер Venza нового поколения. Соответствующие документы размещены в базе Федерального института промышленной собственности.

По своей сути новинка является разновидностью модели Harrier, продаваемой в США. Однако регистрация автомобиля в базе Федерального института промышленной собственности не гарантирует её появления на российском рынке.

Собрана модель не «тележке» TNGA (GA-K). На этой же платформе изготавливаются: Camry, RAV4, Highlander, Avalon и Sienna.

Длина Venza равна 4,74 м, а колёсная база — 2,69 м. Ширина и высота равны соответственно 1,85 и 1,66 м.

Ранее компания Toyota представила на международном автосалоне в Шанхае подзаряжаемую гибридную версию кроссовера Wildlander, которая является перелицованным RAV4. Запас хода модели на электротяге равен 63 км. От 0 до 100 км/ч гибридное авто разгоняется за 6,6 секунды.

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