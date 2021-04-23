Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 28 751 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1271 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 23 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 301 535 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 284 286 победили инфекцию, в том числе 729 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3992 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 11 скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 3527 пациентов, в оборудованных гостиницах — 682. На карантине находятся 232 человека.

Согласно официальным данным на 22 апреля, в Грузии в результате 27 995 исследований выявили 1226 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 688 человек.

Стоит отметить, что накануне члены оперативного штаба по борьбе с пандемией в Грузии рассмотрели возможное ужесточение карантинных мер в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Они приняли решение не вводить дополнительных ограничений и призвали жителей носить защитные маски в общественных местах.

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