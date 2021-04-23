Горно-Алтайск, , 10:11 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске решили судьбу здания вечерней школы, которое пострадало от крупного пожара в феврале 2021 года. По словам депутата горсовета Игоря Яимова, здание разберут в мае, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Как отмечается, пригодные для строительства материалы будут переданы семьям погорельцев прошедшей зимы.

На освободившемся участке будет разбит сквер и организована уличная экспозиция. Решение принято по просьбе Национального музея.

Напомним, вечерняя школа, в котором обучались 195 человек, загорелась 10 февраля. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров. Ликвидировать его пожарным удалось лишь к вечеру. Как сообщало ИА REGNUM, учащиеся продолжат учёбу в гимназии №9 и Аграрном колледже.

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