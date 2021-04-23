Москва, , 10:11 — REGNUM В послании Федеральному собранию оглашена обновленная стратегия социального развития страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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"Послание задает систему координат нашей парламентской повестки как на весеннюю сессию, так и на последующий период», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что послание подтвердило, что Российское государство обращено лицом к человеку.

«Что, как и прописано в Конституции, мы ответственное социальное государство, которое не бросает своих граждан в беде», — отметила спикер Совфеда.

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