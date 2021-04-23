Киев, , 10:15 — REGNUM Адаптивный карантин на Украине может быть продлён после 30 июня. Об этом заявил министр кабинета министров страны Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24».

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Он рассказал, что правительство примет то или иное решение относительно карантина, исходя из показателей заболеваемости.

Министр также анонсировал выход ряда регионов, включая Киев, из так называемой «красной» зоны адаптивного карантина.

Напомним, по состоянию на 23 апреля на Украине выявили более 2 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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