Москва, , 10:10 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведёт консультации с депутатами Государственной думы, сообщает 23 апреля сайт правительства России.

Встречи запланированы на 28 апреля, они пройдут в преддверии ежегодного отчёта правительства в Государственной думе, который состоится 12 мая.

Уточняется, что договорённость о проведении консультаций была достигнута в феврале во время беседы Мишустина и председателя Государственной думы Вячеслава Володина. На первом этапе они включали в себя встречи с комитетами, на втором — с депутатами фракций.

В правительстве отметили, что подготовка к отчёту в таком формате проходит впервые.