Саранск, , 10:10 — REGNUM Заместитель директора по производству ФКП «Саранский механический завод» признан виновным по ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 6 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Установлено, что замглавы завода в 2015—2016 годах получил от представителей различных организаций около 250 тыс. рублей за обеспечение поставок на предприятие продукции этих организаций.

Решением Ленинского районного суда Саранска ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей с запретом занимать должности в органах государственной власти на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года было завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего технического директора — главного инженера ФКП «Саранский механический завод» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Ранее были завершены расследования по обвинению в коррупционных преступлениях бывшего начальника отдела материально-технического снабжения предприятия и главного механика — начальника ремонтно-инструментального цеха завода.

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